В Азербайджане в октябре откроются первые инновационные центры

12:26

Открытие первых инновационных центров в городах Баку и Сумгайыт планируется в октябре текущего года.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства инноваций и цифрового развития Инара Велиева заявила на панельной дискуссии в рамках форума Chain Reaction 2024 в Баку.

По ее словам, до конца 2024 года планируется создание инновационного центра в Гяндже, в следующем году - нескольких таких центров в Баку.

"Центр в Баку мы создаем сами, а в Гяндже и Сумгайыте они будут открыты совместно с партнерами. Мы оказываем им как финансовую, так и контентную поддержку в этом деле", - сказала И.Велиева.

Она отметила, что создание инновационных центров необходимо для формирования инновационной культуры: "Это, в свою очередь, создает благоприятную среду для формирования новых идей. Крупные компании имеют большой спрос на такие идеи, а стартапы, в свою очередь, получат возможность продавать свои продукты".

Глава Агентства добавила, что государственно-частное партнерство поможет обеспечить устойчивость инициатив, тогда как бизнес будет играть ключевую роль в их долгосрочном развитии.