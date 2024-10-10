В Азербайджане в этом году проведено 47 млн операций с использованием SİMA и ASAN imza

В Азербайджане в этом году проведено 47 млн операций с использованием SİMA и ASAN imza

В Азербайджане в 2024 году проведено более 47 млн операций с использованием цифровых платформ SİMA и ASAN imza.

https://static.report.az/photo/c120db45-2435-33ce-b030-7cadbcb7da96.png https://static.report.az/photo/c120db45-2435-33ce-b030-7cadbcb7da96.png

В Азербайджане в 2024 году проведено более 47 млн операций с использованием цифровых платформ SİMA и ASAN imza. Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на Инновационном саммите INMerge, проходящем в Баку при организации ООО PAŞA Holding. По его словам, безопасность является не менее важным аспектом, чем технологическое развитие. "В этом году ни одна из операций, совершенных с использованием SİMA и ASAN imza, не была подвержена кибератакам. Это повышает доверие к цифровым платформам, которые активно используются не только в повседневной деятельности правительства, но и в других сферах", - отметил Р.Набиев. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram