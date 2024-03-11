В Азербайджане в этом году будет представлен первый местный продукт кибербезопасности

В Азербайджане в этом году будет представлен первый местный продукт кибербезопасности

До конца текущего года в Азербайджане будет представлен первый местный продукт кибербезопасности.

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До конца текущего года в Азербайджане будет представлен первый местный продукт кибербезопасности. Как сообщает Report, об этом заявил начальник департамента информационной безопасности Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Шахмар Гаджияхьяев на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности агентства за 2023 год и реализации целей на 2024 год. По его словам, к концу 2024 года ожидается привлечение к обучению в Центре кибербезопасности Азербайджана в общей сложности около 400 человек. "Первые 60 студентов центра уже завершили обучение, 78% из них трудоустроены. В мае и октябре прошлого года прошли еще два этапа регистрации и 120 человек получили возможность присоединиться к тренингам", - отметил Гаджияхьяев. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram