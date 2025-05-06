В Азербайджане в апреле резко выросло число уязвимостей в госинформационных системах

В апреле 2025 года в 245 государственных информационных ресурсах Азербайджана были выявлены уязвимости системы кибербезопасности.

В апреле 2025 года в 245 государственных информационных ресурсах Азербайджана выявлены уязвимости системы кибербезопасности.

Как сообщили Report в Государственной службе специальной связи и информационной безопасности, это в 3,2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным, в январе-апреле текущего года уязвимости зафиксированы в 403 информационных системах госорганов, что на 38% выше, чем за тот же период 2024 года.

В 2024 году были выявлены нарушения в 857 госинформационных ресурсах, что на 23% больше по сравнению с 2022 годом. Всем учреждениям были направлены соответствующие уведомления для устранения выявленных проблем, добавили в Госслужбе.