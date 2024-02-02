В Азербайджане в 2023 году на госпочту отправлено более 27 млн электронных писем

В 2023 году на государственную электронную почту, созданную для госучреждений Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, поступило более 27 млн писем.

В 2023 году на государственную электронную почту, созданную для госучреждений Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, поступило более 27 млн писем.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник управления службы Турал Мамедов.

По его словам, 24,8 млн писем доставлены пользователям, а 2,28 млн заблокированы из-за вредоносного контента: "Почти каждое 10-е письмо содержало фишинговый или вредоносный контент".

Глава службы сообщил, что в настоящее время 30 тыс. сотрудников госучреждений пользуются защищенной электронной почтой.