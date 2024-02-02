О нас

В Азербайджане в 2023 году на госпочту отправлено более 27 млн электронных писем

В Азербайджане в 2023 году на госпочту отправлено более 27 млн электронных писем В 2023 году на государственную электронную почту, созданную для госучреждений Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, поступило более 27 млн писем.
ИКТ
2 февраля 2024 г. 12:33
В Азербайджане в 2023 году на госпочту отправлено более 27 млн электронных писем

В 2023 году на государственную электронную почту, созданную для госучреждений Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, поступило более 27 млн писем.

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник управления службы Турал Мамедов.

По его словам, 24,8 млн писем доставлены пользователям, а 2,28 млн заблокированы из-за вредоносного контента: "Почти каждое 10-е письмо содержало фишинговый или вредоносный контент".

Глава службы сообщил, что в настоящее время 30 тыс. сотрудников госучреждений пользуются защищенной электронной почтой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il dövlət elektron poçt xidmətinə 27 milyondan çox məktub daxil olub

Экслюзивные новости

Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
Политолог: Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен игнорирует интересы стран ЕС и их граждан
2 февраля 2024 г. 12:05
Суговушан готов к выборам
ФотоСуговушан готов к выборам
1 февраля 2024 г. 17:51
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
Грузинские политологи: Политическая обстановка в Грузии не скажется на отношениях с Азербайджаном
1 февраля 2024 г. 12:41
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
Политолог: Европейский Союз действует крайне иррационально по отношению к Азербайджану
1 февраля 2024 г. 12:39
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi