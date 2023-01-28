В Азербайджане ужесточены правила регистрации мобильных устройств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения, внесенные Милли Меджлисом в закон "О телекоммуникациях".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения, внесенные Милли Меджлисом в закон "О телекоммуникациях".

Как сообщает Report, согласно изменениям, отныне мобильные устройства должны быть зарегистрированы в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

Запрещается замена и копирование IMEI-кода (международный идентификатор, созданный в единственном экземпляре и не имеющий аналогов) с целью уклонения от регистрации мобильного устройства. Мобильным операторам запрещается оказывать телекоммуникационные услуги мобильным устройствам, попавшим в черный список системы регистрации IMEI-кодов мобильный устройств.