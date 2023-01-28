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В Азербайджане ужесточены правила регистрации мобильных устройств

В Азербайджане ужесточены правила регистрации мобильных устройств Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения, внесенные Милли Меджлисом в закон "О телекоммуникациях".
ИКТ
28 января 2023 г. 13:56
В Азербайджане ужесточены правила регистрации мобильных устройств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения, внесенные Милли Меджлисом в закон "О телекоммуникациях".

Как сообщает Report, согласно изменениям, отныне мобильные устройства должны быть зарегистрированы в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.

Запрещается замена и копирование IMEI-кода (международный идентификатор, созданный в единственном экземпляре и не имеющий аналогов) с целью уклонения от регистрации мобильного устройства. Мобильным операторам запрещается оказывать телекоммуникационные услуги мобильным устройствам, попавшим в черный список системы регистрации IMEI-кодов мобильный устройств.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mobil cihazların qeydiyyatı ilə bağlı qaydalar sərtləşdirilib

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