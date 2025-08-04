В Азербайджане утверждены правила ведения единого реестра государственных информационных ресурсов

Кабинет министров утвердил "Правила ведения единого реестра государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг".

Кабинет министров утвердил "Правила ведения единого реестра государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг".

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, Правила разработаны в соответствии с законом "Об информации, информатизации и защите информации" и регулируют правовые и организационные вопросы, связанные с ведением единого реестра государственных информационных ресурсов, систем и электронных услуг, формируемого в инфраструктуре Информационной системы электронного правительства.

Правила применяются к информационным ресурсам и системам, содержащим информацию с ограниченным доступом, а также к объектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими эти сферы.

Правила не распространяются на информационную инфраструктуру охраняемых лиц, защищаемых и стратегических объектов, а также структур, обеспечивающих их безопасность.