В Азербайджане стартовала Всемирная космическая неделя

4 октября в Азербайджане состоялась церемония открытия Всемирной недели космоса.

В Азербайджане состоялась церемония открытия Всемирной недели космоса.

Как сообщает Report, местным организатором недели, которая продлится до 10 октября, является Космическое агентство (Azercosmos) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В церемонии открытия приняли участие официальные представители Министерства науки и образования, Национальной авиационной академии, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинского государственного университета, Бакинского инженерного университета, Азербайджано-французского университета, университета Хазар, Азербайджанского архитектурно-строительного университета, Азербайджанского государственного экономического университета и других высших учебных заведений. Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность общественности о космосе и важности образования в этой области, способствовать использованию спутников дистанционного наблюдения для устойчивого экономического развития, а также повысить интерес молодежи к науке, технологиям, технике.

Со списком мероприятий, которые пройдут в рамках Всемирной космической недели, можно ознакомиться, перейдя по ссылке .

Азербайджан присоединился к инициативе Всемирной космической недели в 2015 году.