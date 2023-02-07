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В Азербайджане стартовал проект IT Hub Azerbaijan

В Азербайджане стартовал проект IT Hub Azerbaijan В сотрудничестве с Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SİM), Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) и предприятием StrategEast был запущен проект IT Hub Azerbaijan.
ИКТ
7 февраля 2023 г. 12:09
В Азербайджане стартовал проект IT Hub Azerbaijan

В сотрудничестве с Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SİM), Европейским банком реконструкции и развития (EBRD) и предприятием StrategEast был запущен проект IT Hub Azerbaijan.

Как сообщает Report, в связи с этим было организовано мероприятие 4SIM с участием представителей соответствующих центральных и местных органов исполнительной власти, научных и образовательных учреждений.

Исполнительный директор 4SIM Тамерлан Тагиев, руководитель бакинского офиса ЕБРР Камола Махмудова, основатель и президент StrategEast Анатолий Моткин подчеркнули важность проекта IT Hub Azerbaijan в подготовке квалифицированных кадров в сфере IT в стране, привлечении иностранных инвестиций.

Отмечено, что целью проекта является оказание поддержки процессам повышения знаний и навыков в области информационных технологий, привлечения инвестиций в эту сферу, создания новых рабочих мест и карьерных возможностей в регионах нашей страны.

В рамках проекта на начальном этапе предполагается бесплатное участие молодежи 19-30 лет в IT-тренингах в регионах Азербайджана, включая города Гянджа, Сумгайыт, Лянкаран, Мингячевир, Ширван и Нахчыванскую Автономную Республику, а кандидатам, отобранным из числа успешно завершивших программу молодых людей, будет предоставлена работа в зарубежных компаниях.

Тренинги будут проводиться в режиме онлайн в течение 11 месяцев международными экспертами по информатике, программированию, бизнес-анализу и другим темам.

Желающие принять участие могут зарегистрироваться до 7 марта 2023 года по следующей ссылке: bit.ly/3X1IXhy.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda "IT Hub Azerbaijan" layihəsinə start verilib

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