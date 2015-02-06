В Азербайджане запущен уникальный сервис по заказу билетов по всему миру

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане стартовал онлайн-сервис www.basabas.az для поиска билетов на спортивные события, концерты и другие культурные мероприятия по всему миру.

Как сообщает Report, сервис предлагает своим пользователям широчайший выбор билетов на мероприятия в любом уголке мира - от концертов мировых звезд и топовых спортивных соревнований до нишевых событий, таких как фестивали этнической музыки или чемпионата по сумо.

Спецификой работы платформы является то, что она позволяет найти билеты на спортивные события и развлекательные мероприятия, даже если они распроданы в кассах, поскольку Basabas является официальным партнером самой крупной в мире биржи по вторичной продаже и покупке билетов Viagogo.

Кроме того, VIP-сервис Basabas.az поможет посетителям приобрести билеты даже на те события, билеты на которые не представлены на сайте, включая мировые топ-мероприятия. Опытная команда клиентской поддержки сделает всю работу и проследит за корректностью выполнения заказа вплоть до начала мероприятия.