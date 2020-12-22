В Азербайджане создают Национальный дата-центр "Правительственного облака"

На базе дата-центра, действующего при ООО AzInTelecom в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, будет создан Национальный дата-центр "Правительственного облака"

На базе дата-центра, действующего при ООО AzInTelecom в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, будет создан Национальный дата-центр "Правительственного облака".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Эти работы осуществляются в соответствии с концепцией о создании «Правительственного облака» (G-cloud) и мерах в сфере предоставления облачных услуг, утвержденной указом Президента Азербайджанской Республики от 3 июня 2019 года № 718, и переходным планом, разработанным на основе постановления № 428 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 29 октября 2020 года.

Национальный дата-центр обеспечит географическую устойчивость, устойчивую работу "Правительственного облака", восстановление архива и защиту данных при кибератаках, чрезвычайных ситуациях, военном положении. Этот центр будет относиться к особо охраняемым объектам критической инфраструктуры жизнеобеспечения и важного значения.

В настоящее время разрабатывается инфраструктура проекта и в соответствии с переходным планом начнется миграция госструктур в "Правительственное облако".

Отметим, что проект "Правительственное облако" реализуется в инфраструктуре единого дата-центра, соответствующего международным стандартам информационных систем, принадлежащих государственным структурам. Проект представляет собой "технологию облачных вычислений", которая обеспечивает стабильную, гибкую, безопасную работу информационных систем с оптимизированными расходами, обеспечивая доступ к облачным услугам и данным из любого места. Внедрение этой технологии обеспечивает безопасное хранение государственных информационных систем и их централизованное формирование в устойчивой инфраструктуре.