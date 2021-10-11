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В Азербайджане созданы новые юридические лица публичного права

В Азербайджане созданы новые юридические лица публичного права В Азербайджане в структуре вновь созданного Министерства цифрового развития и транспорта будут действовать 2 новых юридических лица публичного права.
ИКТ
11 октября 2021 г. 17:41
В Азербайджане созданы новые юридические лица публичного права

В Азербайджане в структуре вновь созданного Министерства цифрового развития и транспорта будут действовать 2 новых юридических лица публичного права.

Как сообщает Report, об этом говорится в указе президента Ильхама Алиева "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи".

Согласно указу, созданы Агентство информационно-коммуникационных технологий; Агентство по инновациям и цифровому развитию путем слияния ЗАО "Национальный центр ядерных исследований", Агентства инноваций и Исследовательского центра высоких технологий.

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