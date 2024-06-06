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В Азербайджане создана платформа мониторинга реализации плана действий по кибербезопасности

В Азербайджане создана платформа мониторинга реализации плана действий по кибербезопасности Государственная служба специальной связи и информационной безопасности создала платформу для мониторинга и оценки реализации плана действий по информационной и кибербезопасности в государственных учреждениях.
ИКТ
6 июня 2024 г. 13:14
В Азербайджане создана платформа мониторинга реализации плана действий по кибербезопасности

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности создала платформу для мониторинга и оценки реализации плана действий по информационной и кибербезопасности в государственных учреждениях.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Госслужбы Турал Мамедов на IV саммите руководителей ИТ-служб госучреждений.

По его словам, новая система будет представлена государственным учреждениям в ближайшее время.

"Платформа позволит государственным ведомствам проводить на ней обсуждения по вопросу, который им поручено реализовать, и каждое ведомство будет вносить в эту систему информацию о реализуемом процессе. Рабочая группа по мониторингу и оценке, созданная в рамках координационной комиссии по информационной безопасности, сможет оценивать проделанную работу в системе по заданным показателям", - сказал Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kibertəhlükəsizlik üzrə tədbirlər planının icrasının monitorinqi üçün platforma yaradılıb

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