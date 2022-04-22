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В Азербайджане создана Ассоциация организаций кибербезопасности

В Азербайджане создана Ассоциация организаций кибербезопасности В Азербайджане создано новое общественное объединение - Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA).
ИКТ
22 апреля 2022 г. 16:58
В Азербайджане создана Ассоциация организаций кибербезопасности

В Азербайджане создано новое общественное объединение - Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA).

Как сообщает Report, председателем правления организации является Рахид Алекперов.

Ранее он являлся начальником службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Ассоциация будет оказывать поддержку внедрению научно-технических достижений в области кибербезопасности, просветительской и информационной работе в этом направлении, защите национальных интересов, борьбе с дезинформацией.

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Версия на английском языке Association of Cybersecurity Organizations established in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası yaradılıb

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