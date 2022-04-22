В Азербайджане создана Ассоциация организаций кибербезопасности

В Азербайджане создано новое общественное объединение - Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA).

В Азербайджане создано новое общественное объединение - Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA).

Как сообщает Report, председателем правления организации является Рахид Алекперов.

Ранее он являлся начальником службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Ассоциация будет оказывать поддержку внедрению научно-технических достижений в области кибербезопасности, просветительской и информационной работе в этом направлении, защите национальных интересов, борьбе с дезинформацией.