В Азербайджане создан веб-ресурс по реализации продтоваров

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане создан электронный портал “Спрос закупочных компаний на продовольственные товары”. Как сообщили Report в Информационно-вычислительном центре (ИВЦ) министерства связи и высоких технологий, основной целью портала, созданного ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" при технической поддержке ИВЦ, является стимулирование производства продтоваров в стране.

Отметим, что основными целями создания ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" являются создание условий для улучшения социального благосостояния населения в регионах, обеспечение развития сельхозпроизводителей, повышение качества продовольственных товаров и обеспечение эффективного использования бюджетных средств.