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    В Азербайджане создан веб-ресурс по реализации продтоваров

    Основной целью портала является стимулирование производства продуктов в стране

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане создан электронный портал “Спрос закупочных компаний на продовольственные товары”. Как сообщили Report в Информационно-вычислительном центре (ИВЦ) министерства связи и высоких технологий, основной целью портала, созданного ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" при технической поддержке ИВЦ, является стимулирование производства продтоваров в стране.

    Отметим, что основными целями создания ОАО "Заготовка и снабжение продовольственной продукцией" являются создание условий для улучшения социального благосостояния населения в регионах, обеспечение развития сельхозпроизводителей, повышение качества продовольственных товаров и обеспечение эффективного использования бюджетных средств. 

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