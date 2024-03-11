В Азербайджане создается второй венчурный фонд

В Азербайджане будет создан новый венчурный фонд с капиталом в 10 млн долларов США.

В Азербайджане будет создан новый венчурный фонд с капиталом в 10 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела инновационной экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Евгения Бикмурзина заявила на пресс-конференции по итогам деятельности агентства за 2023 и предстоящим задачам.

По ее словам, он может быть создан не в форме стабильного венчурного фонда, а в виде привлечения в Азербайджан нескольких глобальных венчурных фондов.

Е. Бикмурзина добавила, что новая организация будет сосредоточена на более крупных инвестициях: "Ведутся переговоры с такими венчурными фондами, как Startup Wise Guys, White Hill Capital, Startapbootcamp. Новая структура в конечном итоге создаст возможность для дополнительных инвестиций в стартапы в Азербайджане или в стартапы, учрежденные проживающими за рубежом азербайджанцами".

Напомним, что первый азербайджанский венчурный фонд Caucasus Ventures был создан в 2022 году. Его уставный капитал составляет 11,3 млн манатов.