О нас

В Азербайджане создается второй венчурный фонд

В Азербайджане создается второй венчурный фонд В Азербайджане будет создан новый венчурный фонд с капиталом в 10 млн долларов США.
ИКТ
11 марта 2024 г. 14:06
В Азербайджане создается второй венчурный фонд

В Азербайджане будет создан новый венчурный фонд с капиталом в 10 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела инновационной экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Евгения Бикмурзина заявила на пресс-конференции по итогам деятельности агентства за 2023 и предстоящим задачам.

По ее словам, он может быть создан не в форме стабильного венчурного фонда, а в виде привлечения в Азербайджан нескольких глобальных венчурных фондов.

Е. Бикмурзина добавила, что новая организация будет сосредоточена на более крупных инвестициях: "Ведутся переговоры с такими венчурными фондами, как Startup Wise Guys, White Hill Capital, Startapbootcamp. Новая структура в конечном итоге создаст возможность для дополнительных инвестиций в стартапы в Азербайджане или в стартапы, учрежденные проживающими за рубежом азербайджанцами".

Напомним, что первый азербайджанский венчурный фонд Caucasus Ventures был создан в 2022 году. Его уставный капитал составляет 11,3 млн манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Second venture fund to be created in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ikinci vençur fondu yaradılır

Экслюзивные новости

Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
Президент EDARA: Борьба с исламофобией должна вестись посредством диалога
9 марта 2024 г. 15:23
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
Хамид: Бакинская конференция - возможность сохранять проблему исламофобии на глобальной повестке
9 марта 2024 г. 14:14
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
Мохаммед Альзуби: Азербайджан серьезно занимается проблемой исламофобии
9 марта 2024 г. 12:29
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
Эксперты: Азербайджан и Пакистан продолжают укреплять военное сотрудничество
7 марта 2024 г. 14:50
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
Спецпосланник Италии по климату: COP29 в Баку - курс на инклюзивность и амбициозные решения
7 марта 2024 г. 11:20
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
Крикорян: Для сосуществования армян и азербайджанцев необходимо больше контактов между людьми
6 марта 2024 г. 16:03
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
Экономист: Расширение Среднего коридора - стимул экономического роста для региона
6 марта 2024 г. 09:59
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
Андрей Боич: Изменение климата может привести к вынужденной миграции более 140 млн человек
5 марта 2024 г. 16:33
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Министр: Молдова может выиграть от поставок зеленой энергии из Азербайджана в Европу
5 марта 2024 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi