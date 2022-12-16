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В Азербайджане создается Единая судебная система на основе искусственного интеллекта

В Азербайджане создается Единая судебная система на основе искусственного интеллекта В Азербайджане на январь 2023 года запланировано внедрение Единой судебной системы на основе искусственного интеллекта
ИКТ
16 декабря 2022 г. 13:45
В Азербайджане создается Единая судебная система на основе искусственного интеллекта

В Азербайджане на январь 2023 года запланировано внедрение Единой судебной системы на основе искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Инара Велиева сказала на пресс-конференции по итогам года.

По ее словам, в настоящее время Единая судебная система работает в тестовом режиме: "Работа в этой сфере ведется совместно с Верховным судом, при создании системы было использовано около 50 тысяч документов".

Отметим, что это отражено в Положении об информационной системе "Электронный суд", утвержденном Указом президента Азербайджана от 1 июня 2020 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan creates Unified Judicial System based on artificial intelligence
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda süni intellekt əsasında Vahid Məhkəmə Sistemi yaradılır

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