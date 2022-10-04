В Азербайджане создается единая электронная информационная система Фонда YAŞAT

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте готовится к созданию программного обеспечения единой электронной информационной системы Фонда YAŞAT.

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте готовится к созданию программного обеспечения единой электронной информационной системы Фонда YAŞAT.

Как сообщили Report в Госагентстве, подготовительные работы уже начались.

Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов - Фонд YAŞAT создан указом президента Азербайджана от 8 декабря 2020 года. Фонд создан с целью обеспечения прозрачной, эффективной и доступной платформы для оказания дополнительной поддержки в области социальной защиты военнослужащих, имеющих инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики, и семей шехидов.