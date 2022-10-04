О нас

В Азербайджане создается единая электронная информационная система Фонда YAŞAT

В Азербайджане создается единая электронная информационная система Фонда YAŞAT Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте готовится к созданию программного обеспечения единой электронной информационной системы Фонда YAŞAT.
ИКТ
4 октября 2022 г. 13:13
В Азербайджане создается единая электронная информационная система Фонда YAŞAT

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте готовится к созданию программного обеспечения единой электронной информационной системы Фонда YAŞAT.

Как сообщили Report в Госагентстве, подготовительные работы уже начались.

Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов - Фонд YAŞAT создан указом президента Азербайджана от 8 декабря 2020 года. Фонд создан с целью обеспечения прозрачной, эффективной и доступной платформы для оказания дополнительной поддержки в области социальной защиты военнослужащих, имеющих инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики, и семей шехидов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "YAŞAT” fondunun vahid elektron informasiya sistemi yaradılır

Другие новости из категории

США планируют ввести ограничения на экспорт микросхем и полупроводников в КНР
США планируют ввести ограничения на экспорт микросхем и полупроводников в КНР
4 октября 2022 г. 10:11
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Во время войны армяне активно пользовались соцсетями для сбора данных наших граждан
Во время войны армяне активно пользовались соцсетями для сбора данных наших граждан
3 октября 2022 г. 13:06
Ахмед Исмайлов: Во время Отечественной войны успешно пресечены многочисленные кибератаки
Ахмед Исмайлов: Во время Отечественной войны успешно пресечены многочисленные кибератаки
3 октября 2022 г. 11:40
Бахтияр Асланбейли: Обсуждается сотрудничество по IT-безопасности с 3 вузами в Азербайджане
Бахтияр Асланбейли: Обсуждается сотрудничество по IT-безопасности с 3 вузами в Азербайджане
3 октября 2022 г. 11:22
Азербайджан и Казахстан реализуют совместные проекты в цифровой сфере
ФотоАзербайджан и Казахстан реализуют совместные проекты в цифровой сфере
1 октября 2022 г. 14:25
Apple внесла в список устаревших устройств один из популярнейших iPhone
Apple внесла в список устаревших устройств один из популярнейших iPhone
1 октября 2022 г. 13:30
Саудовская Аравия инвестирует в развитие киберспорта в стране почти $38 млрд
Саудовская Аравия инвестирует в развитие киберспорта в стране почти $38 млрд
1 октября 2022 г. 07:14
NASA откладывает запуск миссии Artemis 1 к Луне до ноября
NASA откладывает запуск миссии Artemis 1 к Луне до ноября
1 октября 2022 г. 06:56
Доходы Азеркосмоса снизились на 44%
Доходы "Азеркосмоса" снизились на 44%
30 сентября 2022 г. 11:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi