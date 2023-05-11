В Азербайджане создадут особые охранные зоны для наземной космической инфраструктуры

Для создания необходимых условий для эксплуатации наземной космической инфраструктуры в Азербайджане в соответствии с Земельным кодексом будут созданы охранные зоны с особым правовым режимом.
Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О космической деятельности", который был представлен в Милли Меджлис от имени президента Ильхама Алиева и обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно документу, к наземной космической инфраструктуре относятся:
- наземные центры управления космическими объектами;
- наземные станции, обеспечивающие телекоммуникацию с космическим объектом, находящимся в космическом пространстве;
- космические ракетные комплексы и средства, полигоны и площадки для взлета и посадки космических объектов, наземные пункты управления космическими полетами;
- центры подготовки к космическим полетам;
- места хранения и испытательные пункты космического объекта;
- другие наземные космические инфраструктурные сооружения и средства, необходимые для космической деятельности.