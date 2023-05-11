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В Азербайджане создадут особые охранные зоны для наземной космической инфраструктуры

В Азербайджане создадут особые охранные зоны для наземной космической инфраструктуры Для создания необходимых условий для эксплуатации наземной космической инфраструктуры в Азербайджане в соответствии с Земельным кодексом будут созданы охранные зоны с особым правовым режимом.
ИКТ
11 мая 2023 г. 12:36
В Азербайджане создадут особые охранные зоны для наземной космической инфраструктуры

Для создания необходимых условий для эксплуатации наземной космической инфраструктуры в Азербайджане в соответствии с Земельным кодексом будут созданы охранные зоны с особым правовым режимом.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О космической деятельности", который был представлен в Милли Меджлис от имени президента Ильхама Алиева и обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, к наземной космической инфраструктуре относятся:

- наземные центры управления космическими объектами;

- наземные станции, обеспечивающие телекоммуникацию с космическим объектом, находящимся в космическом пространстве;

- космические ракетные комплексы и средства, полигоны и площадки для взлета и посадки космических объектов, наземные пункты управления космическими полетами;

- центры подготовки к космическим полетам;

- места хранения и испытательные пункты космического объекта;

- другие наземные космические инфраструктурные сооружения и средства, необходимые для космической деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yerüstü kosmik infrastruktur üçün xüsusi hüquqi rejimli mühafizə zonaları yaradılacaq

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