В Азербайджане создадут особые охранные зоны для наземной космической инфраструктуры

Для создания необходимых условий для эксплуатации наземной космической инфраструктуры в Азербайджане в соответствии с Земельным кодексом будут созданы охранные зоны с особым правовым режимом.

Для создания необходимых условий для эксплуатации наземной космической инфраструктуры в Азербайджане в соответствии с Земельным кодексом будут созданы охранные зоны с особым правовым режимом.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "О космической деятельности", который был представлен в Милли Меджлис от имени президента Ильхама Алиева и обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, к наземной космической инфраструктуре относятся:

- наземные центры управления космическими объектами;

- наземные станции, обеспечивающие телекоммуникацию с космическим объектом, находящимся в космическом пространстве;

- космические ракетные комплексы и средства, полигоны и площадки для взлета и посадки космических объектов, наземные пункты управления космическими полетами;

- центры подготовки к космическим полетам;

- места хранения и испытательные пункты космического объекта;

- другие наземные космические инфраструктурные сооружения и средства, необходимые для космической деятельности.