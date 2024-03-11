В Азербайджане создадут идентификационный фонд для поддержки стартапов

В Азербайджане к концу этого года будет создан идентификационный фонд для поддержки стартапов.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела инновационной экосистемы Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Евгения Бикмурзина заявила на пресс-конференции по итогам деятельности агентства за 2023 и предстоящим задачам.

По ее словам, в 2024 году также планируется создать фонд поддержки стартапов для азербайджанских учредителей в размере 10 млн долларов США.

"В числе целей на текущий год также 38 инвестиционных сделок со стороны инвесторов-ангелов и венчурных фондов и начало работы еще одного клуба инвесторов-ангелов", - сказала Бикмурзина.