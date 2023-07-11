О нас

В Азербайджане совершено более полумиллиона попыток подключения к сетям посредством более чем 10 тыс. IMEI-кодов

В Азербайджане совершено более полумиллиона попыток подключения к сетям посредством более чем 10 тыс. IMEI-кодов ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта продолжает активные меры борьбы против регистрации ввозимых в Азербайджан мобильных устройств со скопированными IMEI-кодами.
ИКТ
11 июля 2023 г. 10:38
В Азербайджане совершено более полумиллиона попыток подключения к сетям посредством более чем 10 тыс. IMEI-кодов

ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта продолжает активные меры борьбы против регистрации ввозимых в Азербайджан мобильных устройств со скопированными IMEI-кодами.

Как сообщили Report в ООО, AzInTelecom регулярно проводит мониторинг и детальное исследование предположительно скопированных IMEI-кодов. В результате скопированному IMEI-коду присваивается статус клона и его использование ограничивается. Устройства со скопированными IMEI-кодами продолжают использовать телекоммуникационную сеть только с находящимися в них номерными картами.

В рамках принятых мер 10 065 IMEI-кодам присвоен статус клона. За последние три месяца эти IMEI-коды были замечены в сети с идентификаторами абонентов 1 121 002 мобильных номеров. Система регистрации мобильных устройств (MCQS) отклонила 555 963 попытки подключения к сети с этими IMEI-кодами.

Были расследованы жалобы, поступившие от граждан в почтовые отделения относительно скопированных IMEI-кодов. Статус клона предполагается придать 250 IMEI-кодам, появившимся в сети за последние три месяца с идентификатором 3 189 международных мобильных абонентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 10 mindən çox IMEI ilə yarım milyondan çox şəbəkəyə qoşulma cəhdi olub

Экслюзивные новости

Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
Представитель Движения за суверенную Мартинику: Франция унижает нас, бесчеловечно обращается с нами
6 июля 2023 г. 12:12
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
Глава МИД Непала: Азербайджан занимает важное место на международной арене
5 июля 2023 г. 18:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi