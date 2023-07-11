В Азербайджане совершено более полумиллиона попыток подключения к сетям посредством более чем 10 тыс. IMEI-кодов

ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта продолжает активные меры борьбы против регистрации ввозимых в Азербайджан мобильных устройств со скопированными IMEI-кодами.

ООО AzInTelecom при Министерстве цифрового развития и транспорта продолжает активные меры борьбы против регистрации ввозимых в Азербайджан мобильных устройств со скопированными IMEI-кодами.

Как сообщили Report в ООО, AzInTelecom регулярно проводит мониторинг и детальное исследование предположительно скопированных IMEI-кодов. В результате скопированному IMEI-коду присваивается статус клона и его использование ограничивается. Устройства со скопированными IMEI-кодами продолжают использовать телекоммуникационную сеть только с находящимися в них номерными картами.

В рамках принятых мер 10 065 IMEI-кодам присвоен статус клона. За последние три месяца эти IMEI-коды были замечены в сети с идентификаторами абонентов 1 121 002 мобильных номеров. Система регистрации мобильных устройств (MCQS) отклонила 555 963 попытки подключения к сети с этими IMEI-кодами.

Были расследованы жалобы, поступившие от граждан в почтовые отделения относительно скопированных IMEI-кодов. Статус клона предполагается придать 250 IMEI-кодам, появившимся в сети за последние три месяца с идентификатором 3 189 международных мобильных абонентов.