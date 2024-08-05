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В Азербайджане сократилось число госучреждений, имеющих уязвимости в защите информационных ресурсов

В Азербайджане сократилось число госучреждений, имеющих уязвимости в защите информационных ресурсов В январе-июле текущего года в результате аудита/пентестовых проверок и мониторинга, проведенных Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, были выявлены уязвимости в системах защиты 445 информационных ресурсов государственных
ИКТ
5 августа 2024 г. 16:35
В Азербайджане сократилось число госучреждений, имеющих уязвимости в защите информационных ресурсов

В январе-июле текущего года в результате аудита/пентестовых проверок и мониторинга, проведенных Государственной службой специальной связи и информационной безопасности, были выявлены уязвимости в системах защиты 445 информационных ресурсов государственных учреждений, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно расчетам Report на основе данных Государственной службы, только в июле были выявлены уязимости в защите 59 информационных ресурсов, что на 55% больше показателя предыдущего месяца и на 23% больше, чем год назад.

В 2023 году уязвимости в защите были выявлены на 697 информационных ресурсах госструктур, что на 26% больше, чем в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda informasiya təhlükəsizliyi boşluqları aşkarlanmış dövlət qurumlarının sayı 6 % azalıb

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