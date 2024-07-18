В Азербайджане со следующего месяца изменятся тарифы на интернет

"Азтелеком" и "Бактелеком", принадлежащие Министерству цифрового развития и транспорта, с 15 августа изменят тарифы на широкополосный интернет.

"Азтелеком" и "Бактелеком", принадлежащие Министерству цифрового развития и транспорта, с 15 августа изменят тарифы на широкополосный интернет.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили государственные провайдеры.

Вместе с тем компании увеличат скорость передачи данных по технологии GPON в предоставляемых пакетах в 2,5 раза (с 40 Мбит/с до 100 Мбит/с, с 60 Мбит/с до 150 Мбит/с, со 100 Мбит/с до 250 Мбит/с).

Таким образом минимальная скорость передачи данных для абонентов составит 100 Мбит/с, а ее стоимость снизится с 0,45 маната до 0,25 маната за каждый Мбит/с.

За 25 манатов абоненты получат месячный доступ в интернет со скоростью 100 Мбит/с, за 30 манатов - 150 Мбит/с и за 36 манатов - 250 Мбит/с.