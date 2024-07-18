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В Азербайджане со следующего месяца изменятся тарифы на интернет

В Азербайджане со следующего месяца изменятся тарифы на интернет "Азтелеком" и "Бактелеком", принадлежащие Министерству цифрового развития и транспорта, с 15 августа изменят тарифы на широкополосный интернет.
ИКТ
18 июля 2024 г. 15:51
В Азербайджане со следующего месяца изменятся тарифы на интернет

"Азтелеком" и "Бактелеком", принадлежащие Министерству цифрового развития и транспорта, с 15 августа изменят тарифы на широкополосный интернет.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили государственные провайдеры.

Вместе с тем компании увеличат скорость передачи данных по технологии GPON в предоставляемых пакетах в 2,5 раза (с 40 Мбит/с до 100 Мбит/с, с 60 Мбит/с до 150 Мбит/с, со 100 Мбит/с до 250 Мбит/с).

Таким образом минимальная скорость передачи данных для абонентов составит 100 Мбит/с, а ее стоимость снизится с 0,45 маната до 0,25 маната за каждый Мбит/с.

За 25 манатов абоненты получат месячный доступ в интернет со скоростью 100 Мбит/с, за 30 манатов - 150 Мбит/с и за 36 манатов - 250 Мбит/с.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn aydan internet tarifləri dəyişdiriləcək

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