В Азербайджане сдана в пользование новая услуга в почтовой сфере

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ ООО "Азерпочта" министерства транспорта, связи и высоких технологий (МСВТ) сдало в пользование услугу "Почтап", которая реализуется в рамках нового социального проекта. Как сообщает Report со ссылкой на МСВТ, "Почтап" служит возвращению владельцу утерянных документов.

В рамках этой услуги найденные документы принимаются соответствующими почтовыми предприятиями, ведется поиск владельцев, и в случае их нахождения документы возвращаются им. В противном случае документы передаются в соответствующие органы. Так, любой человек, нашедший документ, может бросить его в любой в почтовый ящик или на условиях анонимности передать его в почтовое отделение, а также в центр обслуживания "Шебеке". Поступивший на почту документ регистрируется в соответствующей программе, после чего задается автоматический поиск контактных данных владельца. В случае обнаружения данных владельца, сотрудник Call-центра связывается с ним.

В то же время, лицо, потерявшее документ, посетив официальную интернет-страницу услуги "Почтап" ( https://www.pochtap.az), позвонив в Call-центр 169 или обратившись в любое почтовое отделение, может получить информацию о том, найден ли документ.

Если документ не найден, его владелец имеет возможность начать поиск. Так, выбрав раздел "Потерял документ" на интернет-странице http://www.pochtap.az и заполнив соответствующие ячейки, можно разместить объявление о потерянном документе.

Кроме того, для получения сведения о наличии в базе данных услуги "Почтап" информации о потерянном документе, его текущем статусе, нахождении в том или ином почтовом филиале и отделении, сроке хранения, нужно ввести соответствующие данные в раздел "Поиск" и осуществить поиск.

Найденный документ лицо может получить в почтовом филиале, где он находится или обратиться в Call-центр и заказать доставку в ближайшее отделение почты. Срок хранения документов в почтовых учреждениях составляет 10 дней. По просьбе владельца документа этот срок может быть продлен еще на 1 месяц.

Отметим, что в рамках услуги "Почтап" лица, документы которых найдены, оплатив 1,80 маната за услугу, могут получить их в почтовых отделениях и центрах обслуживания "Шебеке". При надобности доставки документа на необходимый адрес, пошлина вычитывается в соответствии с тарифами за доставку "Азерэкспресспочта".