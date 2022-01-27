В Азербайджане разработана новая тарифная методика по использованию частот

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана на ближайшие 10 лет разработало новую тарифную методику по использованию частот.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана на ближайшие 10 лет разработало новую тарифную методику по использованию частот.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра Ровшан Рустамов на проходящем в Баку семинаре на тему «Приоритеты в сферах цифрового развития и транспорта в Азербайджане».

«В сфере телекоммуникаций до сих пор накопился ряд проблем. В то время как имелась возможность для реальной конкуренции, некоторые недостатки в ряде отраслей не позволяли в полной мере проводить ее. Делались попытки оказывать незаконные услуги в секторе связи, и для предотвращения всего этого был создан новый регулирующий орган - Агентство информационно-коммуникационных технологий. На нас ложится справедливое распределение частот между участниками рынка. В последние годы неправильное распределение частот привело к застою. Для исправления ситуации разработана новая тарифная методика. Тарифы будут меняться в зависимости от регионов. Было бы неправильно применять один и тот же тариф и к Баку, и к регионам», - отметил Р.Рустамов.