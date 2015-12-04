​В Азербайджане разработаны новые материалы для автомобильной промышленности

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Центр исследований и высоких технологий (ЦИВТ) при министерстве связи и высоких технологий (МСВТ) продемонстрировал свои научные достижения на международной выставке ИКТ - Bakutel-2015. Сюда вошли разработанные в Центре инновационные материалы и их прототипы.

Как сообщили Report в МСВТ, на выставке была дана информация о технологии получения одно- и многостенных углеродных нанотрубок высокой степени чистоты в результате системных исследований.

Кроме того, Центр исследований и высоких технологий продемонстрировал электро- и теплопроводящие нанокомпозитные материалы, полученные на основе керамических/углеродных нанотрубок. Эти материалы в будущем могут быть использованы в строительной промышленности и LED-технологиях.

В ЦИВТ на основе углеродных нанотрубок также разработаны теплопроводящие жидкости. Эти новые материалы предназначены для использования в автомобильной промышленности и любом оборудовании с системой охлаждения. Они также были продемонстрированы местным и иностранным посетителям выставки.