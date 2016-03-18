В Азербайджане разрабатывают программу для отключения автоматического перехода операционных систем на летнее время

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Microsoft в Азербайджане специально для пользователей страны представляет инструкции и дополнительные ресурсы, чтобы помочь адаптироваться к новому исчислению времени и отключить автоматический переход на новое время.

Как сообщили Report в представительстве Microsoft в Азербайджане, согласно указу №131 Кабинета министров Азербайджана от 17 марта 2016 года, в котором говорится, что 27 марта 2016 года не будет осуществлен переход на летнее время и конфигурация часовых зон не изменится, Microsoft начала работу над выпуском "Накопительного обновления для коррекции исчисления времени и определения часового пояса для операционных систем Windows". Данное обновление станет доступным для пользователей в ближайшее время. Опубликованные обновления будут касаться поддерживаемых на данный момент операционных систем.

Для того, чтобы корпоративные и домашние пользователи, применяющие современные версии программных продуктов, могли без проблем пройти через этот этап 27 марта, Microsoft рекомендует вручную настроить изменения в своих ПК, следуя пошаговой инструкции, которую можно найти по ссылке https://www.facebook.com/MS.Azerbaijan/posts/934269559974722.