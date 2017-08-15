В Азербайджане растет число вредоносного ПО

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Информационно-технологическая компания ESET представила отчет об активности вредоносного ПО в Азербайджане в июле 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, отчет составлен при помощи облачной системы ESET Live Grid.

В июле специалисты ESET представили анализ масштабной вредоносной кампании Stantinko. В отличие от резонансных эпидемий последних месяцев, целью данной атаки является рекламное мошенничество. Угроза действует, как минимум, с 2012 года. В настоящее время заражено около 500 000 компьютеров, в числе жертв преобладают пользователи из России и Украины.

В Азербайджане активность компонентов Stantinko относительно невысока. Рейтинг киберугроз возглавляют другие программы для показа нежелательных рекламных объявлений – JS/Adware.BNXAds, Win32/Adware.PBot и др.

В мае 7,06% пользователи ESETNOD32 из Азербайджана столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.