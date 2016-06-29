​В Азербайджане проводится тендер на создание портала электронной лицензии

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Министерство экономики объявило открытый тендер на создание портала “Электронная лицензия”. Об этом сообщили Report в Тендерной комиссии.

В ходе оценки предложений будет отдано предпочтение организациям, имеющим полномочия для заключения контракта купли-продажи, с устойчивым финансовым положением (оборот 2 млн. манатов за последние два года), обладающим технической, финансовой, рабочей силой, предоставившие информацию о наличии налоговых и других задолженностей, с опытом по реализации данных проектов не менее двух лет, с соответствующими техническими возможностями и кадровым потенциалом.

Желающие принять участие в тендере после уплаты взноса на участие в размере 1 тыс. манатов могут получить сборник основных требований в самом министерстве (Дом правительства).

Претенденты должны представить в министерство экономики необходимые документы (исключая тендерные предложения и банковскую гарантию) до 19 июля, тендерное предложение и банковскую гарантию – до 28 июля. Процедура вскрытия конвертов состоится 29 июля.