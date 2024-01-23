​​​​​​​В Азербайджане пройдет выставка космических снимков освобожденных территорий

В Азербайджане пройдет выставка космических снимков освобожденных от оккупации территорий, в том числе города Шуша.

В Азербайджане пройдет выставка космических снимков освобожденных от оккупации территорий, в том числе города Шуша.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в рамках года "Шуша - Культурная столица исламского мира 2024" в соответствии с утвержденным премьер-министром Али Асадовым планом действий.

Выставка также расскажет о культурном наследии города Шуша и исламских стран в целом.

Согласно плану действий в 2023 году в Азербайджане в том числе будут презентованы книга "Экономика стран Организации исламского сотрудничества", специальная почтовая марка "Шуша - Культурная столица исламского мира 2024" и соответствующие интернет-ресурсы.

Исполнителями плана определены Министерство культуры, Министерство иностранных дел, Министерство цифрового развития и транспорта, Управление государственного заповедника города Шуша и Центр анализа экономических реформ и коммуникации.