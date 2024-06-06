В Азербайджане пройдет Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций

В следующем году Азербайджан примет Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ).

В следующем году Азербайджан примет Всемирную конференцию по развитию телекоммуникаций Международного союза электросвязи (МСЭ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

Решение о проведении этой конференции в Азербайджане было принято в ходе сессии Совета МСЭ, которая начала работу 4 июня в Женеве.

Азербайджан первым из стран СНГ получил возможность принять это мероприятие.

Эта конференция является одним из крупнейших и важнейших мероприятий МСЭ, проводимых каждые четыре года для рассмотрения тем, проектов и программ, касающихся развития в области кибербезопасности, цифровой инклюзивности, инноваций, статистики и индикаторов в области ИКТ, регулирования в области ИКТ и других подобных областях. Мероприятие призвано объединить мировых лидеров, экспертов и другие заинтересованные стороны в этой области для обсуждения будущего развития ИКТ, разработки стратегий.

В ходе обсуждения этого вопроса заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов выступил с заявлением и проинформировал участников мероприятия о развитии ИКТ-инфраструктуры в стране, проделанной работе в области цифровой трансформации и достигнутых успехах.