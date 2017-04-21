В Азербайджане пройдет отборочный тур конкурса Seedstars World

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ При сотрудничестве с ООО Azercell, PASHA банком и посольством США, организационной поддержке Центра инноваций и предпринимательства Барама 3 мая 2017 года в Университете АДА в пятый раз пройдет местный отборочный тур конкурса Seedstars World среди азербайджанских стартапов.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на этом конкурсе 10 лучших стартапов Азербайджана будут представлять страну на саммите Seedstars и бороться за 1 млн долларов США. Лицам, желающим участвовать в конкурсе, следует перейти по ссылке https://www.seedstarsworld.com/event/seedstars-baku-2017.

В этом году Seedstars World посетит 65 стран с целью определить лучших стартапов, предоставить им шанс выиграть 1 млн долларов, а также установить связи с инвесторами и наставниками в различных уголках планеты.

Seedstars World тесно сотрудничает с лидирующим мобильным оператором Азербайджана – компанией Azercell. Глава Центра инноваций и предпринимательства Барама, местный организатор данного мероприятия и посол Seedstars Имран Багиров отметил: "Seedstars представляет собой глобальную мультивекторную платформу, которая открывает большие возможности для предпринимателей и различных инвесторов, игроков на рынке и других участников. Главной целью конкурса является уделить внимание предпринимателям развивающихся стран и оказать им поддержку. Данное мероприятие станет прекрасной возможностью для местных стартапов выйти на международные рынки и продемонстрировать свои навыки. 10 лучших стартапов Азербайджана будут приглашаться участвовать в Саммите Seedstars, проводимом каждый год в Швейцарии".

Отметим, что Seedstars является сетью компаний Швейцарии, имеющих целью повлиять на жизнь людей в развивающихся странах посредством технологий и предпринимательства.