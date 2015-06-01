​В Азербайджане продлен срок регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Министерство связи и высоких технологий продлило срок регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов с 30 до 60 дней.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра связи и высоких технологий Ильтимас Мамедов. Принятие данного решения связано с тем, чтобы пользователи избежали проблем с мобильной связью во время первых Европейских игр.

В текущем году услугой "Регистрация мобильных телефонов" на портале воспользовались 222 998 раз.

Отметим, что внедренная на портале "Электронное правительство" услуга "Проверка IMEI-кодов мобильных телефонов" также имеет большое значение и является одной из наиболее используемых услуг.