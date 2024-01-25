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В Азербайджане приостановлена деятельность трех интернет-провайдеров

В Азербайджане приостановлена деятельность трех интернет-провайдеров В Азербайджане приостановлена деятельность ООО "Izone", ООО "Technonet" и ООО "Internet Service Provider", предоставляющих услуги в качестве интернет-провайдеров и операторов.
ИКТ
25 января 2024 г. 14:55
В Азербайджане приостановлена деятельность трех интернет-провайдеров

В Азербайджане приостановлена деятельность ООО "Izone", ООО "Technonet" и ООО "Internet Service Provider", предоставляющих услуги в качестве интернет-провайдеров и операторов.

Об этом Report сообщили в Агентстве информационно-коммуникационных технологий.

Компании были ликвидированы на добровольной основе. В качестве причины ликвидации указывалось прекращение деятельности компаний.

Также была осуществлена регистрация ООО "Аzintelnet". Таким образом, количество зарегистрированных операторов и интернет-провайдеров в стране составило 153.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda 3 internet provayder və operatorunun fəaliyyəti dayandırılıb

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