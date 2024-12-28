О нас

В Азербайджане приняты госстандарты в сфере ИИ

В Азербайджане приняты госстандарты в сфере ИИ Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял государственные стандарты AZS ISO/IEC TR 24028:2024 "Информационные технологии - Искусственный интеллект - Обзор по оправданию доверия искусственным интеллектом" и AZS ISO/IEC TR 24372:2024 "Информа
ИКТ
28 декабря 2024 г. 11:57
В Азербайджане приняты госстандарты в сфере ИИ

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял государственные стандарты AZS ISO/IEC TR 24028:2024 "Информационные технологии - Искусственный интеллект - Обзор по оправданию доверия искусственным интеллектом" и AZS ISO/IEC TR 24372:2024 "Информационные технологии – Искусственный интеллект (ИИ) – Обзор вычислительных подходов для систем ИИ".

Как сообщает Report на Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, указанные госстандарты определяют основные вычислительные особенности ИТ-систем, важные алгоритмы и используемые в них подходы.

Целью внедрения новых государственных стандартов является создание единых правил и рекомендаций по корректной работе ИТ-систем на разных платформах и площадках.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan adopts state standards related to artificial intelligence
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda süni intellekt sahəsinə aid dövlət standartları qəbul edilib

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi