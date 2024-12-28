В Азербайджане приняты госстандарты в сфере ИИ

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял государственные стандарты AZS ISO/IEC TR 24028:2024 "Информационные технологии - Искусственный интеллект - Обзор по оправданию доверия искусственным интеллектом" и AZS ISO/IEC TR 24372:2024 "Информа

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял государственные стандарты AZS ISO/IEC TR 24028:2024 "Информационные технологии - Искусственный интеллект - Обзор по оправданию доверия искусственным интеллектом" и AZS ISO/IEC TR 24372:2024 "Информационные технологии – Искусственный интеллект (ИИ) – Обзор вычислительных подходов для систем ИИ".

Как сообщает Report на Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком, указанные госстандарты определяют основные вычислительные особенности ИТ-систем, важные алгоритмы и используемые в них подходы.

Целью внедрения новых государственных стандартов является создание единых правил и рекомендаций по корректной работе ИТ-систем на разных платформах и площадках.