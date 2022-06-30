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В Азербайджане при поддержке Израиля создается Центр кибербезопасности

В Азербайджане при поддержке Израиля создается Центр кибербезопасности Делегация во главе с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым находится с визитом в Израиле.
ИКТ
30 июня 2022 г. 11:07
В Азербайджане при поддержке Израиля создается Центр кибербезопасности

Делегация во главе с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым находится с визитом в Израиле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

В рамках визита было подписано соглашение между Службой электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта и известным израильским Университетом Технион. Центр кибербезопасности Азербайджана, который начнет функционировать согласно соглашению, в течение следующих трех лет осуществить подготовку более 1000 профессиональных специалистов.

Обучение в рамках программы будет проводиться профессорско-преподавательским составом Университета Технион в Баку. Ожидается, что прием в программу будет объявлен в ближайшее время.

Одним из главных преимуществ Центра кибербезопасности Азербайджана является подготовка местных инструкторов наряду со специалистами по кибербезопасности. Благодаря обучению инструкторов в центре подготовка специалистов в области кибербезопасности в нашей стране в дальнейшем будет расширена, а недостатки в этой сфере будут полностью устранены.

Привнесение в Азербайджан передового образовательного опыта и возможностей Университета Технион внесет весомый вклад в формирование национального человеческого капитала в области кибербезопасности. Обучение в центре будет вестись на английском языке и будет доступно гражданам Азербайджана старше 18 лет. Выпускникам будет вручен сертификат Университета Технион.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев высказался в связи с открытием нового Центра кибербезопасности Азербайджана: «Сегодня вместе с Университетом Технион мы заложили основу для сотрудничества в области кибербезопасности, которая является одним из важнейших сфер для нашей страны. Студенты, которые будут обучаться по программе, организованной на основе методики вуза, будут подготовлены как конкурентоспособные специалисты на рынке труда. Мы очень рады сотрудничать с Университетом Технион, одним из ведущих мировых вузов и центров знаний, чтобы привнести в страну международные знания и опыт в области кибербезопасности!».

Президент Университета Технион, профессор Ури Сиван выразил удовлетворение установлением этого сотрудничества, и заявил, что надеется на его дальнейшее расширение в будущем. «Учрежденный нами новый центр является важным проектом, который поддерживает информационную безопасность Азербайджана, и подготовленные специалисты будут способствовать развитию этой области не только в Азербайджане, но и в регионе».

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda İsrailin dəstəyi ilə Kibertəhlükəsizlik Mərkəzi yaradılır

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