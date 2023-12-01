В Азербайджане представлен бренд Digital Azerbaijan

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта представило бренд Digital Azerbaijan.

Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта представило бренд Digital Azerbaijan.

Как сообщает Report, председатель агентства Инара Велиева дала подробную информацию о бренде участникам панельных дискуссий по цифровизации во второй день инновационного саммита InMerge в Баку.

По ее словам, Digital Azerbaijan будет обеспечивать централизованную деятельность в сфере инноваций и цифровизации возглавляемой ею структуры.

“Инициативы агентства по цифровому правительству, цифровым компетенциям и инновационной экосистеме будут реализованы под брендом Digital Azerbaijan", - подчеркнула И.Велиева.

Отмечено, что в рамках бренда Digital Azerbaijan будут реализованы работы по продуктам-проектам Digital Academy, Digital Finance, Mygov, Digital Docs, Digital Login и пр. Кроме того, в ближайшее время будет представлен обновленный веб-сайт агентства, соответствующий бренду.