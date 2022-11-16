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В Азербайджане предлагается перевести бюджетный процесс в электронный формат

В Азербайджане предлагается перевести бюджетный процесс в электронный формат В Азербайджане предлагается полностью перевести в электронный формат бюджетный процесс
ИКТ
16 ноября 2022 г. 12:17
В Азербайджане предлагается перевести бюджетный процесс в электронный формат

В Азербайджане предлагается полностью перевести бюджетный процесс в электронный формат.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Тахир Миркишили на состоявшемся сегодня пленарном заседании парламента.

Он подчеркнул важность совершенствования Единой бюджетной классификации и полной электронизации бюджетного планирования для облегчения анализа структуры бюджета и контроля над ним:

"Это важный и незаменимый инструмент с точки зрения перехода к бюджету, ориентированному на результат, и контроля за выполнением поставленных целей. Наши наблюдения показывают, что человеческий фактор является решающим в этом процессе, порождая множество технических непроизвольных ошибок. Устранение этих ошибок будет иметь прямое положительное влияние на эффективность экономической политики".

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Версия на английском языке Azerbaijan may fully electronicize budget process
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda büdcə prosesi tam elektronlaşdırıla bilər

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