​В Азербайджане повысят тарифы на интернет-услуги

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "Компания Delta-Telecom прикладывает максимум усилий для сохранения стабильных тарифов на услуги на рынке Азербайджана. Однако удержание цен на стабильном уровне зависит не только от компании. Так, уже длительное время задолженность в крупном объеме нашей организации имеют ISP (поставщик интернет-услуг) и другие провайдеры". Об этом сообщили в ответ на запрос Report в компании Delta-Telecom.

В компании, являющейся одним из крупнейших интернет-провайдеров Азербайджана, отметили, что клиенты не оплачивают предоставляемые услуги своевременно: "Поэтому мы просим всех провайдеров, наряду с немедленным погашением задолженностей нашей организации, также проводить своевременную оплату. Иначе мы будем вынуждены начислять штрафные проценты за просроченные платежи согласно соответствующим пунктам договора".

Затем интернет-провайдер добавил, что Delta-Telecom покупает основную часть интернета у европейских операторов Tier1 (провайдеры TeliaSonera, GlobeInternet, Level 3, GlobalCrossing, Tinet) и рассчитывается за услуги в долларах и евро. В то же время, для обеспечения высококачественного интернета Delta-Telecom арендует транзитные каналы как минимум по трем направлениям, также проводя оплату ежемесячно в долларах и евро.

Аналитическая группа Report отмечает, что с учетом перечисленных факторов, в Азербайджане есть вероятность повышения в ближайшее время тарифов на интернет-услуги.