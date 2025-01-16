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В Азербайджане полностью откажутся от бумажных носителей

В Азербайджане полностью откажутся от бумажных носителей 13:33
ИКТ
16 января 2025 г. 13:42
В Азербайджане полностью откажутся от бумажных носителей

Государственное управление в Азербайджане будет обеспечиваться более гибкими, прозрачными процессами, основанными на цифровых технологиях, планируется полный отказ от бумажных носителей и переход к "цифровому правительству".

Как сообщает Report, это предусмотрено в "Концепции цифрового развития", утвержденной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В концепции указано, что в связи с этим планируется внедрение таких инноваций, как анализ больших данных, искусственный интеллект и облачные технологии.

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