В Азербайджане полностью откажутся от бумажных носителей

13:33

Государственное управление в Азербайджане будет обеспечиваться более гибкими, прозрачными процессами, основанными на цифровых технологиях, планируется полный отказ от бумажных носителей и переход к "цифровому правительству".

Как сообщает Report, это предусмотрено в "Концепции цифрового развития", утвержденной сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В концепции указано, что в связи с этим планируется внедрение таких инноваций, как анализ больших данных, искусственный интеллект и облачные технологии.