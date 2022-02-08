В Азербайджане подготовят Национальную стратегию искусственного интеллекта

Состоялось первое заседание рабочей группы по технологиям IV промышленной революции.

Состоялось первое заседание рабочей группы по технологиям IV промышленной революции.

Об этом Report сообщили в министерстве экономики.

Под председательством исполнительного директора Центра анализа и координации IV промышленной революции Тамерлана Тагиева была проведена презентация по принципам деятельности рабочей группы, возможностям расширения внедрения новейших технологий, работам по созданию Национальной стратегии искусственного интеллекта, интернету вещей (IoT), Big Data, их анализу и обработке, проведены обсуждения.

Рабочая группа по технологиям IV промышленной революции была создана в целях изучения возможностей внедрения новейших технологий, формирования нормативно-правовой базы, дорожных карт, координации проектов, а также расширения сотрудничества с международными организациями в данной сфере. В группу входят представители 22 государственных структур, координация деятельности поручена Центру анализа и координации IV промышленной революции.