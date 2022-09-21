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В Азербайджане подготовлены предложения, связанные с кибербезопасностью

В Азербайджане подготовлены предложения, связанные с кибербезопасностью Общественное объединение «Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана» (AKTA) подготовило предложения по кибербезопасности и представило их в соответствующие государственные учреждения.
ИКТ
21 сентября 2022 г. 12:57
В Азербайджане подготовлены предложения, связанные с кибербезопасностью

Общественное объединение «Ассоциация организаций кибербезопасности Азербайджана» (AKTA) подготовило предложения по кибербезопасности и представило их в соответствующие государственные учреждения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления АКТА Рахид Алекберли на Международной конференции по кибербезопасности, прошедшей в Баку.

«Мы подготовили и представили ряд предложений. Согласно недавно озвученному прогнозу, кибербезопасность станет одним из основных направлений деятельности более 60% бизнес-организаций в 2025 году. Это означает, что кибербезопасность является для нас приоритетным направлением», — сказал он.

Р.Алекберли подчеркнул, что в настоящее время они пытаются внедрить стандарты кибербезопасности, применяемый в компании BP на уровне страны: «У этих стандартов барометра есть специальные индикаторы. Мы стремимся оценивать готовность страны к кибербезопасности на основе этих индикаторов»

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