В Азербайджане подготовлено 373 отчета о пробелах в информационных ресурсах госучреждений

В ходе аудита информационной системы государственных учреждений Азербайджана в первом полугодии 2023 года было подготовлено 373 отчета о выявленных пробелах в информационных ресурсах.

В ходе аудита информационной системы государственных учреждений Азербайджана в первом полугодии 2023 года было подготовлено 373 отчета о выявленных пробелах в информационных ресурсах.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов на состоявшемся сегодня II заседании руководителей ИТ-служб государственных учреждений.

По его словам, госучреждениям были направлены отчеты и даны рекомендации по устранению выявленных проблем: "Наблюдается увеличение числа таких отчетов по сравнению с 2022 годом, что связано с увеличением количества проводимых аудитов. В то же время из-за несвоевременного обновления государственных информационных ресурсов, как следствие, наблюдается и некоторое повторное возникновение подобных пробелов".