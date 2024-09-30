В Азербайджане подготовлен новый законопроект "Об электронных коммуникациях"

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта подготовило новый законопроект "Об электронных коммуникациях".

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта подготовило новый законопроект "Об электронных коммуникациях".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства Наиль Марданов.

По его словам, документ находится на стадии согласования с соответствующими государственными структурами, и будет представлен в соответствующем порядке.

"Новый законопроект включает вопросы, связанные с повышением контроля за скоростью и стоимостью интернета, оказанием поддержки предпринимателям, желающим начать деятельность в сфере телекоммуникаций", - отметил он.