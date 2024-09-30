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В Азербайджане подготовлен новый законопроект "Об электронных коммуникациях"

В Азербайджане подготовлен новый законопроект "Об электронных коммуникациях" Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта подготовило новый законопроект "Об электронных коммуникациях".
ИКТ
30 сентября 2024 г. 12:34
В Азербайджане подготовлен новый законопроект Об электронных коммуникациях

Агентство информационно-коммуникационных технологий при Министерстве цифрового развития и транспорта подготовило новый законопроект "Об электронных коммуникациях".

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства Наиль Марданов.

По его словам, документ находится на стадии согласования с соответствующими государственными структурами, и будет представлен в соответствующем порядке.

"Новый законопроект включает вопросы, связанные с повышением контроля за скоростью и стоимостью интернета, оказанием поддержки предпринимателям, желающим начать деятельность в сфере телекоммуникаций", - отметил он.

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