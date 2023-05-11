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В Азербайджане планируется создать центр по производству новых спутников

В Азербайджане планируется создать центр по производству новых спутников Для непрерывного развития сферы космической деятельности в ближайшие годы в Азербайджане планируется сформировать инфраструктуру по производству и испытанию спутников Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентст
ИКТ
11 мая 2023 г. 12:22
В Азербайджане планируется создать центр по производству новых спутников

Для непрерывного развития сферы космической деятельности в ближайшие годы в Азербайджане планируется сформировать инфраструктуру по производству и испытанию спутников.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Космического агентства ("Азеркосмос") при министерстве цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов в ходе обсуждения проекта закона "О космической деятельности" на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Азербайджанские специалисты уже более 10 лет заняты в сфере управления спутниками. Для того чтобы полностью использовать этот потенциал, мы планируем создать новый центр по производству спутников и сформировать космическую экосистему в нашей стране. Речь идет о совместных усилиях государства, частного сектора, а также сферы образования и подготовки кадров", - сказал С.Асадов.

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