В Азербайджане планируется цифровизация проактивных госуслуг

14:57

В Азербайджане планируется цифровизация проактивных государственных услуг.

Как сообщает Report, это предусмотрено в "Концепции цифрового развития", утвержденной сегодня указом президента Ильхама Алиева.

В документе предусматривается определение государственных услуг на принципу "жизненных ситуаций" и проактивных услуг, принятие мер по цифровизации и оптимизации соответствующих услуг, регулярный анализ государственных услуг по принципу "жизненных ситуаций" и их цифровизация по приоритетным направлениям.