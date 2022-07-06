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В Азербайджане отменяются некоторые интернет-тарифы

В Азербайджане отменяются некоторые интернет-тарифы Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО Aztelecom с 6 августа отменяет тарифы на оптический интернет 4 Мбит/с и 10 Мбит/с.
ИКТ
6 июля 2022 г. 19:34
В Азербайджане отменяются некоторые интернет-тарифы

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО Aztelecom с 6 августа отменяет тарифы на оптический интернет 4 Мбит/с и 10 Мбит/с.

Как сообщили Report в ООО, пользователи этих тарифов будут переедены на тарифные пакеты 15 Мбит/с и 30 Мбит/с.

Напомним, что ООО Aztelecom было создано в 2015 году на базе одноименного Производственного объединения, функционирующего с 1996 года. Его уставный капитал составляет 22,525 млн манатов. Компания оказывает различные услуги частным и корпоративным клиентам, операторам связи и другим пользователям.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bir neçə internet tarifi ləğv edilir

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