В Азербайджане отменяются некоторые интернет-тарифы

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО Aztelecom с 6 августа отменяет тарифы на оптический интернет 4 Мбит/с и 10 Мбит/с.

Принадлежащее Министерству цифрового развития и транспорта ООО Aztelecom с 6 августа отменяет тарифы на оптический интернет 4 Мбит/с и 10 Мбит/с.

Как сообщили Report в ООО, пользователи этих тарифов будут переедены на тарифные пакеты 15 Мбит/с и 30 Мбит/с.

Напомним, что ООО Aztelecom было создано в 2015 году на базе одноименного Производственного объединения, функционирующего с 1996 года. Его уставный капитал составляет 22,525 млн манатов. Компания оказывает различные услуги частным и корпоративным клиентам, операторам связи и другим пользователям.