В Азербайджане определены принципы космической деятельности

Космическая деятельность в Азербайджане может осуществляться на основе пяти принципов.

Космическая деятельность в Азербайджане может осуществляться на основе пяти принципов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте закона "О космической деятельности", представленном в Милли Меджлис от имени президента Ильхама Алиева и обсужденном на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, это следующие пять принципов:

- использование космического пространства в мирных целях;

- защита национальных интересов;

- эффективное использование космических ресурсов;

- государственный контроль за национальной деятельностью;

- безопасность космической деятельности и космической промышленности, снижение воздействия космического мусора на окружающую среду.