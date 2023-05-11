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В Азербайджане определены принципы космической деятельности

В Азербайджане определены принципы космической деятельности Космическая деятельность в Азербайджане может осуществляться на основе пяти принципов.
ИКТ
11 мая 2023 г. 11:38
В Азербайджане определены принципы космической деятельности

Космическая деятельность в Азербайджане может осуществляться на основе пяти принципов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте закона "О космической деятельности", представленном в Милли Меджлис от имени президента Ильхама Алиева и обсужденном на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, это следующие пять принципов:

- использование космического пространства в мирных целях;

- защита национальных интересов;

- эффективное использование космических ресурсов;

- государственный контроль за национальной деятельностью;

- безопасность космической деятельности и космической промышленности, снижение воздействия космического мусора на окружающую среду.

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Версия на английском языке Azerbaijan outlines principles of activities in space
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda kosmik fəaliyyətin prinsipləri müəyyən olunur

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