В Азербайджане определены принципы космической деятельности

Космическая деятельность в Азербайджане может осуществляться на основе пяти принципов.
Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте закона "О космической деятельности", представленном в Милли Меджлис от имени президента Ильхама Алиева и обсужденном на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно документу, это следующие пять принципов:
- использование космического пространства в мирных целях;
- защита национальных интересов;
- эффективное использование космических ресурсов;
- государственный контроль за национальной деятельностью;
- безопасность космической деятельности и космической промышленности, снижение воздействия космического мусора на окружающую среду.