О нас

В Азербайджане определены 314 индикаторов компрометации в системах госучреждений

В Азербайджане определены 314 индикаторов компрометации в системах госучреждений В Азербайджане 314 индикаторов компрометации (Indicator of Compromise, IoC) определены путем анализа кибератак на основе данных, зафиксированных и полученных от государственных учреждений в течение января-марта этого года.
ИКТ
17 апреля 2023 г. 13:49
В Азербайджане определены 314 индикаторов компрометации в системах госучреждений

В Азербайджане 314 индикаторов компрометации (Indicator of Compromise, IoC) определены путем анализа кибератак на основе данных, зафиксированных и полученных от государственных учреждений в течение января-марта этого года.

Об этом Report сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Сообщается, что все кибератаки были предотвращены благодаря блокировке IoC.

139 киберугроз были выявлены на основе внутреннего расследования, а 175 - на основе обращений, поступивших из госучреждений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan identifies 314 IOCs
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda dövlət qurumlarına qarşı 314 kiberhücum indikatoru müəyyən edilib

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
По маршруту Баку-Агстафа будет открыт дополнительный рейс
14 апреля 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi