В Азербайджане определены 314 индикаторов компрометации в системах госучреждений

В Азербайджане 314 индикаторов компрометации (Indicator of Compromise, IoC) определены путем анализа кибератак на основе данных, зафиксированных и полученных от государственных учреждений в течение января-марта этого года.

В Азербайджане 314 индикаторов компрометации (Indicator of Compromise, IoC) определены путем анализа кибератак на основе данных, зафиксированных и полученных от государственных учреждений в течение января-марта этого года.

Об этом Report сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Сообщается, что все кибератаки были предотвращены благодаря блокировке IoC.

139 киберугроз были выявлены на основе внутреннего расследования, а 175 - на основе обращений, поступивших из госучреждений.