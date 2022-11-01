В Азербайджане около 650 тысяч домохозяйств обеспечены оптоволоконным интернетом

В стране 649 тысяч домохозяйств обеспечены быстрым и бесперебойным оптоволоконным интернетом на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks).

В стране 649 тысяч домохозяйств обеспечены быстрым и бесперебойным оптоволоконным интернетом на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития и транспорта, считаясь последним трендом в технологии оптических кабелей, GPON обеспечивает высокоскоростную передачу данных без традиционных медных кабелей и обеспечивает бесперебойную работу независимо от погодных условий.

Хотя строительство оптоволоконной сети по этой технологии в Азербайджане впервые было начато в 2017 году, с 2021 года она нашла более широкое применение. Так, количество домохозяйств, охваченных оптоволоконной сетью в 2017-2020 годах, составило 227 тысяч. Только в 2021-2022 годах была построена оптоволоконная сеть для 422 тысяч домохозяйств. На сегодняшний день всего в стране оптоволоконным интернетом обеспечены 649 тысяч домохозяйств.

Строительство быстрой и бесперебойной оптоволоконной сети на основе технологии GPON на территории страны осуществляется в рамках проекта "Онлайн-Азербайджан". Основная цель данного проекта – построить к концу 2024 года сеть широкополосного доступа, охватывающую всю страну, с минимальной скоростью интернета 25 Мбит/с за счет совместных усилий ряда телекоммуникационных операторов на основе модели государственно-частного партнерства.

Основной оператор проекта ООО "Азтелеком" проводит работы в направлении обновления телекоммуникационной инфраструктуры и приведения ее в соответствие с современными международными стандартами. В настоящее время обеспечение высокоскоростным интернетом с помощью GPON и других широкополосных технологий продолжается в 60 районах и городах, в том числе в Баку, Абшероне, Шамкире, Джалилабаде, Товузе, Газахе.

Отметим, что как составная часть проводимых в регионах работ наши граждане, возвращающиеся в родные края на освобожденных от оккупации территориях, обеспечиваются стационарной телефонной связью и скоростным интернетом. Кроме того, население может воспользоваться цифровыми возможностями даже в самых отдаленных селах благодаря обеспечению высокоскоростным интернетом. Теперь школьники, живущие в таких отдаленных горных селах, как Лагич и Хыналыг, имеют возможность легко получить образование в онлайн-форме с помощью оптоволоконного интернета.